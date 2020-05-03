РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 3 мая. В восьми домах подмосковных Котельников отсутствуют водоснабжение и электроэнергия из-за аварии на подстанции, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители домов №№23, 24 в микрорайоне Белая Дача, №№17,19 на улице Кузьминская, №3 на улице Строителей, а также №№12, 4к2, 14к1 на 2-м Покровском проезде. Трансформаторная подстанция №29 вышла из строя, в связи с чем в вышеперечисленных домах отключилась электроэнергия и водоснабжение», - говорится в сообщении.

На месте работает аварийная служба для того, чтобы выяснить причины происшествия и устранить последствия.

«Мы сообщим дополнительно о том, сколько времени это займет. Приносим извинения за доставленные неудобства», - заключается в материале.