РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Жители Подольска до 5 мая могут отправить фотографии героев, участвовавших в Великой Отечественной войне, для трансляции на уличном табло Дворца творчества молодежи, сообщается в группе «Дворец Творчества Молодежи (г. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Дворца творчества молодежи в Подольске приглашает горожан к участию в акции «Бессмертный полк онлайн». Все желающие могут рассказать историю о подвиге родственника в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Акция будет проходить посредством трансляции фотографий героев на уличном табло Дворца творчества молодежи, чтобы каждый смог увидеть тех, кто дал нам светлое будущее.

Для участия в акции необходимо до 5 мая отправить на почту dtm@list.ru фото и краткую информацию о родственнике (годы жизни, войска, награды, как сложилась жизнь после войны).

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