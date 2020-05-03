РИАМО - 3 мая. Сотрудники Центрального округа Росгвардии в рамках обеспечения правопорядка на майских праздниках в лесах Московского региона проводят мониторинг с использованием вертолета и беспилотников, сообщается на сайте Росгвардии.

«В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Кроме того, для охраны правопорядка в Москве и Подмосковье привлечены дополнительные патрули от подразделений вневедомственной охраны, бойцы ОМОН столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии.

Данные меры направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники Росгвардии призывают граждан соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, режим продлится до 11 мая включительно.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.