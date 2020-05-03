РИАМО - 3 мая. Сотрудники Центрального округа Росгвардии в рамках обеспечения правопорядка на майских праздниках в лесах Московского региона проводят мониторинг с использованием вертолета и беспилотников, сообщается на сайте Росгвардии.
«В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения», - говорится в сообщении.
Кроме того, для охраны правопорядка в Москве и Подмосковье привлечены дополнительные патрули от подразделений вневедомственной охраны, бойцы ОМОН столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии.
Данные меры направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции.
Сотрудники Росгвардии призывают граждан соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, режим продлится до 11 мая включительно.
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3 МАЯ
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