РИАМО - 3 мая. Голосовой помощник на линии единой справочной службы правительства столицы теперь может проконсультировать москвичей по вопросам продления цифровых пропусков, при звонке робот включается автоматически, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичам достаточно позвонить на линию единой справочной службы правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77, чтобы голосовой помощник начал консультировать по вопросам продления цифровых пропусков. При звонке на общегородской контакт-центр помощник включается автоматически, предлагая помощь по актуальным темам, но, если вопрос требует расширенной консультации, звонящего переключат на оператора.

«Чтобы получить консультацию, жителям не обязательно ждать ответа оператора — голосовой помощник гораздо быстрее подскажет, как оформить или продлить пропуск, поможет заполнить шаблон для получения пропуска по СМС и ответит на другие типовые вопросы», — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он отметил, что база знаний голосового помощника постоянно дополняется новой и актуальной информацией, чтобы робот консультировал горожан по наиболее распространенным вопросам, связанным с цифровыми пропусками и режимом повышенной готовности в целом.

Робот облегчает работу операторов общегородского контакт-центра, нагрузка на которых с введением цифровых пропусков выросла в несколько раз. Теперь они смогут уделять больше времени горожанам с непростыми вопросами или конкретными жизненными ситуациями, касающимися получения пропусков.

Кроме того, на странице обратной связи mos.ru работает чат-бот, с помощью которого пользователь получит ссылку на сервис и узнает, какую информацию необходимо указать для продления пропуска.

Действие режима повышенной готовности в столице продлено до 11 мая включительно. Рабочие цифровые пропуска, оформленные до 30 апреля, действуют до 4 мая.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.