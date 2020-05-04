РИАМО – 4 мая. В России с 4 по 9 мая пройдет акция «Георгиевская ленточка» в офлайн-формате и из-за самоизоляции - в онлайн-режиме.

Как рассказал замруководителя Росмолодежи Андрей Платонов, Федеральное агентство по делам молодежи, центр «Роспатриот», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и весь волонтерский корпус акции взаимопомощи «Мы вместе» сообща приняли решение в этом году акцию «Георгиевская ленточка» перенести на 4 мая.

Он отметил, что в этом году акция пройдет в онлайн и офлайн-форматах, тогда каждый сможет выразить уважение к ветеранам и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

Акция пройдет традиционно при помощи волонтеров. В этом году, несмотря на самоизоляцию, планируется раздать порядка 15 миллионов лент. Во время раздачи будут соблюдаться все требования безопасности.

«Георгиевская ленточка» — это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Акция ежегодно проводится более чем в 90 странах мира.

Граждане, у которых есть возможность выйти из дома на работу или в магазин, могут получить георгиевскую ленточку более чем в 25 различных точках – продуктовых магазинах, аптеках и на заправочных станциях.

Кроме того, чтобы поддержать акцию в онлайн-режиме, можно установить фото ленточки в качестве аватара в любой социальной сети.

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