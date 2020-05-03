РИАМО - 3 мая. Всех медиков Подмосковья призвали присоединиться к борьбе с коронавирусом и присылать свои резюме, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Врач, ты нужен нам! Врачи дали клятву и исполняют ее. Если и вы давали такую же — отправляйте резюме на почту: doc@mosreg.ru», — говорится в сообщении.

В Подмосковье продолжают создавать койки для пациентов с коронавирусом, строят два больших госпиталя – в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске и парке «Патриот» в Одинцовском округе.

Ежедневно в Подмосковье делают более 7 тысяч тестов на коронавирус. С начала пандемии с Подмосковье сделали 237675 исследований на Covid-19.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 822 случая заражения коронавирусом. За весь период эпидемии выявлено 14136 случаев инфицирования. 111 пациентов скончались, а 526 человек выздоровели после инфекции.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.