РИАМО - 3 мая. В Москве на аукционы выставили 150 помещений по льготной ставке для представителей малого и среднего бизнеса, победители открытых аукционов смогут взять в аренду коммерческие объекты на десять лет с возможностью продления договора, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве выставили на открытые аукционы помещения для малого и среднего бизнеса, арендовать которые можно по льготной ставке. Вниманию предпринимателей предлагают 150 площадок с минимальной ставкой от одной тысячи рублей за квадратный метр», - говорится в сообщении.

Победители открытых аукционов смогут взять в аренду коммерческие объекты на десять лет с возможностью продления договора. Торги пройдут в разных округах Москвы и будут отличатся по своим техническим характеристикам. Кроме того, площадь объектов варьируется от пяти до одной тысячи квадратных метров.

«При этом ставка аренды для помещений, расположенных на первых этажах зданий и выше, составляет 4750 рублей за квадратный метр, а для подвальных помещений — всего одну тысячу рублей за квадратный метр. Возможность арендовать помещения по такой низкой цене — это лишь один из инструментов поддержки малого бизнеса, который предлагает столица», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в сложный период ограничений в Москве принят целый набор инструментов помощи предприятиям, позволяющий дополнительно снизить предприятиям арендные платежи или полностью освободить от них на весь срок приостановки деятельности.

«Больше всего льготных предложений сегодня доступно в Восточном административном округе. Здесь на аренду выставлены 34 помещения. Также большое количество лотов по сниженным ставкам доступно на юге и юго-востоке столицы — 27 и 22 объекта соответственно», — уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, чье ведомство является организатором торгов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что до конца 2020 года на аукционы планируется выставить еще 550 помещений для представителей малого бизнеса.