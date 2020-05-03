РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Четырех бездомных собак отловили на Шамотной улице в подмосковном Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак на Шамотной улице. Он отметил, что у дома №11 бегают собаки.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела вопрос отлова безнадзорных животных и сообщает, что по данной информации был произведен отлов животных в количестве четырех особей», - сказал представитель администрации округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.