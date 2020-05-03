РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 мая. Временно исполняющий полномочия главы подмосковных Котельников Сергей Жигалкин не выявил нарушений правил безопасности во время пандемии на двух предприятиях округа в ходе проверки.

В воскресенье Жигалкин проверил, как сейчас функционируют производственные предприятия «Белая Дача Трейдинг» и «Трак-бетон». «Белая Дача Трейдинг» поставляет салаты для всей страны, а «Трак-бетон» выполняет заказы по поставке бетона для строительства метрополитена, больниц.

«Поэтому оба предприятия не прекращают работать, но строго при соблюдении всех требований с учетом сложившейся ситуации. Всем сотрудникам измеряют температуру, средства индивидуальной защиты закуплены впрок, санитарная обработка оборудования и помещений проходит несколько раз в день, сотрудники соблюдают социальную дистанцию», - написал в своем Instagram-аккаунте Жигалкин.

Он добавил, что при этом административный персонал предприятий работает на дистанционном режиме, совещания также проводятся дистанционно.