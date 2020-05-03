РИАМО - 3 мая. Водителей столицы призвали по возможности оставаться дома из-за града, порывистого ветра и грозы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.
«Погода роскошная - плюс 22 градуса, но МЧС предупреждает о сильной грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду в ближайшее время и до 21 часа», — говорится в сообщении.
На северо-западе столицы и в новой Москве уже прошли ливни с грозами.
На территории Московского региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, грозы и дождя.
Погода роскошная +22, но МЧС предупреждает о сильной грозе с порывами ветра до 15 м/с в ближайшее время и до 21 часа.— ЦОДД (@gucodd) May 3, 2020
Будьте осторожны, а лучше - оставайтесь дома. pic.twitter.com/okjzTzLyGG
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