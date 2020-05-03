РИАМО - 3 мая. Водителей столицы призвали по возможности оставаться дома из-за града, порывистого ветра и грозы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Погода роскошная - плюс 22 градуса, но МЧС предупреждает о сильной грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду в ближайшее время и до 21 часа», — говорится в сообщении.

На северо-западе столицы и в новой Москве уже прошли ливни с грозами.

На территории Московского региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, грозы и дождя.