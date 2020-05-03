РИАМО - 3 мая. В городском округе Балашиха в Кудиновском лесничестве пожарные локализовали возгорание на площади 0,7 гектара, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Пожар произошел в Кудиновском участковом лесничестве. В настоящее время пожар локализован на площади 0,7 гектара. Причины пожара: местное население», - сказал собеседник агентств.

Он отметил, что в тушении пожара задействовано пять единиц техники и 11 человек, погибших и пострадавших нет.