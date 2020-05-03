РИАМО - 3 мая. После теплой погоды в округе Домодедово наблюдался град, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В районе Домодедово действительно вместе с дождем выпадали градовые ячейки. Понимаете, к нам пришел очень теплый и влажный воздух, за счет которого у нас образовались мощные облака, которые достигали больших высот, где отрицательные температуры, что способствовало образованию вот этих градовых ячеек и выпадение града в дополнение дождю», - сказала Позднякова.

Она отметила, что град имел локальный характер.