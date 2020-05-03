РИАМО - 3 мая. В период с 15:00 до 21:00 в воскресенье в Подмосковье ожидается гроза с дождем и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку», — отмечается в материале.

Во время грозы не рекомендуется находится рядом с электропроводкой и антеннами, включать радио и телевизор и пользоваться электроприборами, купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.

Если гроза застала на открытой местности, то не стоит прятаться под деревьями, нужно лечь на землю или присесть в сухую яму или траншею. При нахождении в лесу нужно укрыться в низкорослой траве.

Рекомендует спустится вниз, если вы находитесь на возвышенности при грозе. При нахождении в лодке нужно грести к берегу. При нахождении в автомобиле во время грозы нужно закрыть окна и оставаться внутри.

Если молния ударила человека, то его нужно раздеть, облить голову холодной водой и обернуть тело мокрым покрывалом. Если потерпевший не пришел в сознание, то нужно сделать искусственное дыхание и вызвать медицинскую помощь.

При порывистом ветре МЧС советует убрать вещи с балкона, обрезать сухие деревья, которые могут нанести вред жилищу, не рекомендуется ставить машину рядом с деревьями и шаткими конструкциями, по возможности лучше оставить автомобиль в гараже.

Находясь на улице, нужно обходить слабые строения и дома с неустойчивой кровлей, следует избегать деревья, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты.