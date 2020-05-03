РИАМО - 3 мая. Сильный дождь с громом и грозой идет в районе Митино на северо-западе столицы вечером в воскресенье, передает корреспондент РИАМО.

На проезжей части и тротуарах начали образовываться подтопления. Дождь сопровождается раскатами грома. Небо затянуто серыми облаками.

«На территории новой Москвы уже отмечаются грозы и дождь. В Москве до 19:00 в разных районах возможны грозы и шквалистое усиление ветра, правда неопасное», - сказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в воскресенье в Москве воздух прогрелся до 25 градусов, поэтому осадки в виде дождей с грозами ожидаемы.

На территории Московского региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, грозы и дождя. Предупреждение действует с 15:00 3 мая до 15:00 5 мая.