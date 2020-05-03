РИАМО – 3 мая. Главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов считает, что ограничения из-за коронавируса в России нужно ужесточить, он подчеркнул, что если режим самоизоляции будут нарушать, то эпидемический процесс будет развиваться с большим числом смертей среди групп риска, сообщается на сайте Минздрава РФ.

«Полагаю, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом - увеличение количества ПЦР-тестов. Кроме того, идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплинированности граждан. С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований - выше», — сказал Бойцов.

По его словам, чтобы говорить о более точной оценке эпидемической ситуации, важнее ориентироваться на число госпитализаций в сутки. Бойцов подчеркнул, что в Москве число госпитализируемых в сутки меняется незначительно.

Бойцов также рассказал, что если самоизоляцию будут нарушать и дальше, то есть высокая вероятность, что процесс будет развиваться по естественному механизму с большим числом смертей в группах риска. В то же время основные нарушители – из группы низкого риска, но с таким же, как у остальных, уровнем риска инфицирования.

«Больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны ни в коем случае не прекращать прием препаратов, а также не пытаться перетерпеть ухудшение состояния. Важно записывать показатели уровня АД, частоты сердечных сокращений, дыхания, массу тела», — подчеркнул кардиолог.

Он отметил, что при ухудшении самочувствия нужно позвонить в поликлинику и получить консультацию терапевта или кардиолога. Если самочувствие ухудшится значительно, то надо вызвать скорую помощь.

Бойцов предупредил, что если жители не будут соблюдать самоизоляцию, то, как это происходит в других странах, существенно вырастет смертность от коронавируса и других болезней, так как система здравоохранения будет перегружена.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.