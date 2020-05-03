РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Почти двухкилометровая пробка образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в воскресенье вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 16:32 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет около 10 километров в час.

В Московской области введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, вспышка которого произошла в конце прошлого года в Китае. Жителям следует соблюдать самоизоляцию, выходить из дома разрешено только в крайних случаях. Также передвигаться на личном и общественном транспорте в Московском регионе можно только с цифровым пропуском.