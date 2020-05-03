РИАМО - 3 мая. В сетевых магазинах в Подмосковье можно будет купить медицинские маски, большинство покупателей уже приходят в магазины в масках, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин проверил готовность торговых сетей к введению обязательного ношения масок.

«Я был уже в Химках, Красногорске, Волоколамске, посетил более 20 магазинов. В подавляющем большинстве из них маски присутствуют. Ряд магазинов предлагает альтернативу - человек может сам сделать маску, чтобы не покупать, если у него нет возможности», — сказал Разин.

Он отметил, что есть несколько магазинов, где нет масок. Директора магазинов заверили, что до 12 мая у них появятся в продаже средства индивидуальной защиты.

«Если этого не произойдет, то возникнут сложности с работой этих магазинов. Мы будем четко следить за тем, как обстоят дела с наличием масок, проводить ежедневный мониторинг», — подчеркнул Разин.

Он отметил, что ретейлеры относятся к нововведению с пониманием.

Директор по корпоративным коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Наталья Рычкова рассказала, что все больше покупателей приходит в магазин в масках. Маски можно купить в пункте обслуживания клиентов или сделать самостоятельно. Этот вариант подойдет тем, кто не хочет тратить 30-40 рублей на одноразовую маску. В то же время в магазине можно купить и многоразовые маски.

Представителями розничной торговли закуплено большое количество средств индивидуальной защиты.

«Мы очень серьезно отнеслись к постановлению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева об обязательном ношении масок. Они завезены во все наши магазины, создан запас примерно на 30 дней», - отметил главный исполнительный директор ГК «Дикси» Игорь Плетнев.

Он уточнил, что с 12 мая будет жестко контролироваться наличие масок. На входе в магазины будет выставлена охрана, покупателей будут просить надеть маски, без них в магазины не пустят.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.