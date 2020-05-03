РИАМО - 3 мая. Уникальность пандемии коронавирусной инфекции в России заключается в быстром реагировании, которое не позволило молниеносно распространиться вирусу по стране, а у системы здравоохранения было время перестроиться, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Большинство стран имеют свою уникальную историю. И у нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране», - сказал Проценко в эфире телеканала «Россия 24».

Он объяснил, что удалось выиграть 2-3 недели, которые позволили системе здравоохранения перестроиться. Это получилось благодаря изоляции, контролю на въезде, провизорным госпиталям и наблюдению.

Проценко отметил, что отсутствие вакцины, быстрой прикроватной диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии объединяет весь мир в борьбе с коронавирусом.

«У всех разные истории. Самое главное, что никто не может спрогнозировать, а когда все это закончится», - добавил Проценко.

Выявляемость коронавируса в Москве увеличилась в два раза, что позволяет выявить бессимптомных переносчиков вируса и заражения на ранних стадиях, это помогает обеспечить безопасность горожан.

В Москве зарегистрировано 68 606 случаев заражения Covid-19, из них 729 пациентов скончались, а 7029 человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.