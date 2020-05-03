РИАМО - 3 мая. В Московской области сотрудники управления Гостехнадзора при патрулировании лесов и парков 1-2 мая выявили 45 граждан, нарушивших режим самоизоляции, проверки будут продолжаться в течение всех майских праздников, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«При патрулировании парков и лесов региона за два праздничных дня выявлено 45 граждан, нарушивших режим самоизоляции, а также четыре юрлица и предпринимателя, которые проигнорировали запрет на деятельность», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Штраф для физических лиц составил 4 тысячи рублей, юридическим лицам придется заплатить от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.

Рейды проводятся в лесах и лесопарковых зонах, проверяется прекращение деятельности ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

«Проверки будут продолжаться в течение всех майских праздников», — добавил Разин.

В Подмосковье действуют режимы самоизоляции и повышенной готовности, выходить из дома можно только по веским причинам. Закрыты рестораны, непродуктовые магазины, торговые центры, спортзалы, салоны красоты и другие организации.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.