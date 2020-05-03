РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мая. Женская консультация роддома Балашихи, которая на время его перепрофилирования в инфекционную больницу для пациентов с Covid-19 переехала в другое помещение в микрорайоне Павлино, с 6 по 8 мая будет работать в обычном режиме, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинского роддома.

«Шестого, 7 и 8 мая женская консультация работает в обычном режиме. Телефон регистратуры: 8(495)567-22-22. Телефон платного отделения: 8(495)-567-30-07», - говорится в сообщении.

Женщины, стоящие на учете в женской консультации балашихинского родильного дома «Саввино», теперь временно наблюдаются по адресу: микрорайон Павлино, улица Троицкая, дом №3, первый этаж жилого дома, между четвертым и пятым подъездами. Вход со стороны леса.