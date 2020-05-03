РИАМО - 3 мая. В столице в период с 3 по 6 мая пройдут кратковременные ливневые дожди, местами прогремят грозы, выпадет порядка половины месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За этот период в Москве может выпасть 20-30 миллиметров осадков, что составляет около 50% месячной нормы», — говорится в сообщении.

Такая же ситуация с дождями была в столице в 2003 и 2013 годах. Самые сильные дожди были в 1960 году – тогда за четыре дня выпало 33,3 миллиметра осадков.