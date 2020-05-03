РИАМО - 3 мая. У пациентов с коронавирусом может временно пропасть обоняние и осязание, у больных с тяжелым течением болезни также наблюдается потеря массы тела, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Характерный, очень характерный признак, который раньше при простудах встречался гораздо реже, - это внезапное исчезновение обоняния и осязания. Банально - утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или ваш привычный парфюм - вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете», - сказал Проценко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, у больных с тяжелым течением болезни наблюдается потеря массы тела, но на данный момент еще рано говорить о том, что происходит с пациентами после лечения.

Проценко отметил, что именно после потери обоняния он почувствовал, что болен коронавирусом. Обоняние восстановилось у него на пятые сутки.

Также он рассказал, как у него протекало заболевание.

«Достаточно типично: в средней форме с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но которое позволило мне, тем не менее, неамбулаторно пролечиться. С той же терапией, которую мы используем у наших пациентов», - добавил Проценко.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.