РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мая. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал жителей в День Победы присоединиться к акции «Бессмертный полк» из дома, снимать на видео свое участие и публиковать в соцсетях.

«Девятого мая на всех федеральных теле- и радиоканалах в 18:55 транслируется «Светлой Памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания». После минуты молчания мы с вами подходим к окнам или выходим на балконы с фотографиями своих героев, у кого есть штандарты, то с ними, и все вместе исполняем песню «День Победы», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что следует снимать видео и выкладывать в соцсети с хештегом #БессмертныйПолкДома.

В рамках акции жителям Подмосковья предлагается в течение всего дня 9 мая размещать фотографии своих родственников в окнах квартир или домов, а вечером - исполнить песню «День Победы» на балконах.

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