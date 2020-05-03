РИАМО - 3 мая. Клиническая картина изменений в легких на компьютерной томографии (КТ) во времени растянута, поэтому пациентам с коронавирусом КТ стоит делать на 4-5 день заражения, при чем если у него есть не только температура, но и сопутствующие симптомы, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

КТ стоит делать при появлении клинических симптомов: слабость, насморк, исчезновение вкуса, обоняния и появление высокой температуры.

«Если мы в первый день появления пойдем с вами на КТ, с вероятностью в 95-99% изменений в легких еще никаких не будет. А вот на 4-5 день появится то, что, наверное, уже все знают, - симптом матового стекла, который мы видим на КТ: участки легкого, они действительно становятся такого матового, белого цвета, как матовое стекло», — сказал Проценко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что также компьютерную томографию имеет смысл делать при сочетании повышенной температуры с характерными симптомами.

«Второй момент - объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения», - добавил Проценко.

Он заявил, что компьютерная томография является важным инструментом для врачей, чтобы определить тактику лечения и косвенно подтвердить коронавирус у пациента.

«Абсолютное подтверждение, как ни крутите, это пока только полимеразная цепная реакция мазка из полости рта и носа», - подытожил Проценко.

В Москве выявлено 68 606 случаев заражения коронавирусом, из них 729 пациентов скончались, а 7029 человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.