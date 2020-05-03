РИАМО - 3 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев привез ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Щербаеву подарок – теплицу для роз.

«С Михаилом Васильевичем Щербаевым мы встречались в прошлом году. Мужик он мировой! Прошел всю войну, первое ранение получил под Сталинградом, командовал взводом на 2-м Белорусском фронте», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Воробьев отметил, что ветеран многое видел и пережил.

«В свои 97 лет поет и сочиняет стихи, теперь вот начнет выращивать розы в теплице на своем участке. Крепкого здоровья и низкий поклон!» — заключил Воробьев.

Губернатор также опубликовал видео, как он привез теплицу ветерану. Щербаев поблагодарил губернатора за подарок.

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