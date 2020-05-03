РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске помогли оплатить обследование девочки из многодетной семьи, которой нанесли травму головы, у ребенка в ходе обследования не нашли опухолей, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В Георгиевское сестричество милосердия в Подольске написала многодетная мама Ольга из города Тутаева и попросила помочь в медицинском обследовании ее старшей дочери Анны (2004 года рождения). Девочке в ходе игры на улице попали палкой в голову, нанеся серьезную рану. В местном травмпункте рану обработали, вытащили остатки палки и занозы, сделали рентген. Врач, рассматривая рентгеновский снимок, обязательно сказали сделать МРТ. Ольга попросила оплатить МРТ для Ани, и мы перевели средства», - говорится в сообщении.

У девочки не нашли опухолей в ходе проведенного обследования.