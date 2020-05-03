РИАМО (БАЛАШИХА)- 3 мая. В парках Балашихи начали высаживать многолетние растения - гвоздику, герань, гейхеру, японскую спирею и другие культуры, сообщается на странице дирекции парков Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Парки Балашихи очень по вам скучают! А пока мы находимся в вынужденной разлуке, парки стремятся стать к долгожданной встрече еще лучше. Мы активно готовимся к новому весенне-летнему сезону, приступили к высадке многолетних цветов. У входа в парк «Пехорка» уже высадили спирею, овсяницу, камнеломку, гвоздику. А в самом парке на клумбах высаживают ожику лесную, гейхеру, чистец, полынь, вейник, герань, спирею японскую и ещё много-много других цветов», - говорится в сообщении.

В Никольско-Архангельском парке уже цветут гортензии, спиреи, гейхеры, хосты. А на Заречной улице горожан будут ждать злаки: вейник, луговик, очиток видный, а также герань, спирея и вальштения.

«В новом сезоне ваши любимые парки будут еще ярче и краше - скоро увидимся! А пока спасибо, что остаетесь дома», - заключается в сообщении.