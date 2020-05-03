РИАМО - 3 мая. В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.

«Совершенно четко можно оценить, что 9-10% от находящихся – это пациенты, которые находятся в отделении реанимации. Каждый второй реанимационный пациент – это пациент на искусственной вентиляции легких. Если говорить в процентах, то 10% - пациенты отделения реанимации от общего числа больных, и 5% от общего числа больных находятся на искусственной вентиляции легких», - сказал Проценко в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года, он был успешно отключен от ИВЛ, но еще один молодой, 36-летний, пациент умер.

«Коронавирус плох тем, что отсутствует специфическое лечение. И все протоколы, которые мы используем, - это протоколы Минздрава, ВОЗ. Они построены не на доказательной медицине, не на исследованиях, которые бы сказали, что этот препарат эффективен, а на опыте», - добавил Проценко.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.