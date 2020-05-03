РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. Отопительный сезон в подмосковных Люберцах завершат 4 мая, в прошлом сезоне отопительный сезон завершили 24 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В связи с устойчивой положительной среднесуточной температурой с завтрашнего дня (4 мая - ред.) в Люберцах завершится отопительный сезон на объектах социальной сферы и жилищного фонда», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

В прошлом сезоне системы теплоснабжения округа были переведены на летний режим работы с 24 апреля.