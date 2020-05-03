РИАМО - 3 мая. Для москвичей устроили виртуальную прогулку по улицам столицы с необычными названиями, во время которой объяснили происхождение названий этих улиц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Большинство улиц с необычными названиями располагаются в центре Москвы. Топонимы в этой части города сформировались уже к XVII веку и в основном были связаны с географическими объектами, например, реками или с ремесленными слободами — Гончарной, Серебрянической, Кадашевской, Хамовной, Поварской и так далее», — говорится в материале.

Нередко названия улиц происходили от фамилии земле- или домовладельцев: Зубовская площадь, Милютинский переулок. Также часто встречаются названия, связанные с церковными и казенными объектами.

Улица Жужа в парке музея-заповедника «Коломенское» происходит от названия речки, но точно установить, как называлась река, сложно, предполагается, что гидроним происходил от слова «лужа» или «жижа».

Также в честь притоков Москвы-реки были названы улицы Ленивка, Волхонка в Хамовниках. Пруд-Ключики в Лефортове берет свое название от водоема, который был в верховьях реки Нищенки. Пруд славился чистой ключевой водой.

Переулок Сивцев Вражек связан и с гидронимом, и со словом «овраг». В XVII веке по дну оврага текла река Сивец или Сивка, отсюда и пошло название переулка. В XVII-XIX веках реку пустили по коллектору. Переулок не раз менял свое название и был Троицким, Протасьевским и Подьяческим.

Улицы Щипок и Зацепа объединены одной историей. Когда в город въезжали возы, их досматривали рядом с валом, зацепой (цепью) с помощью длинного щупа. Таким образом местность назвали Зацепою от вала, а Щипок произошел от досмотра щупом.

Эльдорадовский переулок в районе Аэропорт раньше назывался Монастырская Земля, потому что территория принадлежала Высокопетровскому монастырю. В начале XX века ее стали называть Цыганским уголком из-за проживающих там цыган. Они выступали с песнями в ресторане «Эльдорадо», отсюда появилось название переулка.

В районе Якиманка есть 1-й и 2-й Бабьегородские переулки, их название связано с подвесным молотом, которым вбивали сваи для укрепления реки в XVII–XIX веках. Такой молот назывался бабой.

Проезд Соломенной Сторожки назвали так из-за построенного для сторожа дома с утеплением из прессованной соломы. Сторож охранял земли, которые принадлежали Петровской земледельческой и лесной академии. Во второй половине столетия здесь стали появляться дачи, и вскоре название Соломенная Сторожка закрепилось.

Улица Кирпичные выемки названа в честь располагавшегося здесь в 1900-х годах кирпичного завода А.П. Верховского. На предприятии добывали глину для кирпича.

От фамилий владельцев земель произошли названия Лялин, Сверчков и Выползов переулки. На плане местности XVII века можно найти деревню Выползово.

В 1911 году построили дачный поселок «Красная сосна», который и закрепил название улицы в Ярославском районе. Застройщик пытался таким названием привлечь покупателей.

Улица Золотая получила название в честь золотарей, или ассенизаторов, которые ночью вывозили отходы. В шутки нечистоты назвали «ночным золотом».

Последний переулок действительно был последним в XVIII веке по нечетной стороне Сретенки. Затем переулок стал Мясным из-за находившихся здесь мясных лавок, а в 1922 году ему вернули историческое название, так как лавки убрали.