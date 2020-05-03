РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Рабочие помыли ограждения по периметру парка имени Талалихина в Подольске в рамках работ по благоустройству, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина, Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во время режима самоизоляции в парке имени Талалихина в Подольске проходят работы по благоустройству территории. Благодаря высокотехничному оборудованию удалось качественно и быстро произвести мойку ограждения по всему периметру парка», - говорится в сообщении.

Парк имени Талалихина - это центральный парк Подольска, площадь территории парка составляет около 28 гектаров.