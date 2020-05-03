РИАМО - 3 мая. Полицейские в Озерах задержали мужчину, который обвиняется в нападении с ножом на сотрудников правоохранительных органов во время прогулки с собакой, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Подтверждаем информацию», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области, 1 мая в лесу в Озерах пьяный 41-летний местный житель нанес полицейским колото-резанные ранения живота и грудной клетки. Полицейские в этот момент находились не при исполнении должностных обязанностей.

Конфликт произошел из-за того, что потерпевшие попросили мужчину забрать собаку, которая пыталась их укусить.

Мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, его арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.