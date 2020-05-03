РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мая. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин проверил в воскресенье наличие масок в магазинах подмосковного Красногорска, в большинстве магазинов маски есть в продаже, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В ходе рейда были проверены торговые точки нескольких крупных ретейлеров в разных районах округа. В частности, в магазине «Ашан» маски продавали по цене 30 рублей за одну штуку, в «Верном» и «Дикси» - по 359 рублей за упаковку (10 штук).

«В подавляющем большинстве магазинов маски присутствуют, ряд магазинов предлагает бесплатную альтернативу – человек может сам ее сделать, чтобы не покупать, если у него нет такой возможности», - сказал Разин.



Министр также отметил, что с руководством магазинов проведена разъяснительная работа. Там, где средств индивидуальной защиты в настоящее время нет в продаже, вся необходимая продукция появится к 12 мая.

С 1 мая в Подмосковье вводится «масочный режим». В местах общего пользования (магазин, аптека, транспорт, место работы) строго рекомендуется надевать маску или респиратор.

С 12 мая это требование станет обязательным. Следить за этим будут сотрудники полиции и ГИБДД. Нарушителей ждет штраф 4 тысячи рублей. Без маски не будут пускать в общественный транспорт.

«По поручению губернатора в регионе сформирован месячный запас масок. В госаптеках маски продаются по 15 рублей за одну штуку. Введен регламент – не более 15 штук в одни руки», - заключается в материале.

С адресами государственных аптек Красногорска можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Глава Роспотребнадзора предположила, что после 12 мая можно начать ослаблять ограничения из-за коронавируса, если жители до этого будут соблюдать самоизоляцию.

- Проценко объяснил, что КТ пациентам с коронавирусом стоит делать на 4–5 день заражения.

Объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения.

- В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации. Возраст самого молодого пациента, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, составляет 24 года.

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.