РИАМО - 3 мая. В Подмосковье и столице на 3-6 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, грозы и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра продлили до 09:00 5 мая. «Желтый» уровень из-за грозы будет действовать с 15:00 3 мая до 15:00 5 мая. Предупреждение из-за дождя объявили с 23:00 4 мая до 11:00 6 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Костромской и Рязанской областей.

Четвертого мая в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Порывы ветра местами усилятся до 18 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 12-14 градусов, днем — 19-21 градус.

Пятого мая пройдет кратковременный дождь, будет облачно с прояснениями, также ожидается гроза. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Ночью будет плюс 11-13 градусов, днем — плюс 19-21.

Шестого мая ожидаются гроза, дождь, который местами будет сильным, будет облачно с прояснениями. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Ночью будет плюс 11-13 градусов, днем — плюс 19-21 градус.