РИАМО - 3 мая. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев провел совещание с руководителями общественных приемных в режиме видеоконференцсвязи по вопросам поддержки бизнеса в условиях пандемии, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Подмосковья.

«Наша задача - следить за нововведениями, своевременно информировать и разъяснять бизнесменам как об ограничениях и их обязательном соблюдении, так и о действующих мерах поддержки бизнеса, разработанных на федеральном и региональном уровнях. Главная наша задача - продолжать оказывать всю необходимую помощь предпринимателям – практическую, методическую, информационную», - сказал Головнев.

Он также рассказал о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса в регионе и о льготах, субсидиях, которыми могут воспользоваться предприниматели.

«К 12 мая правительство Подмосковья подготовит дополнительный пакет мер поддержки, соответствующие предложения направим в свою очередь и мы, опираясь на практику работы с подмосковным бизнесом за текущий месяц», — добавил Головнев.

Головнев отметил, что необходимо продолжать практику проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи на муниципальном уровне с участием налоговых органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и других профильных организаций.

Он объяснил, что нужно стремиться к добровольному урегулированию споров между предпринимателями, чтобы в это непростое время стороны могли не тратить дополнительное время, силы и деньги.

«Одной из проблем, которую нам сегодня нужно решать, используя процедуру медиации, – это урегулирование споров между арендаторами и арендодателем. К сожалению, сегодня эта тема стала все чаще упоминаться в обращениях предпринимателей», — добавил омбудсмен.

Головнев также озвучил поручения, среди которых было проведение мониторинга в муниципальных образованиях Московской области на предмет отключения электроэнергии в результате спора хозяйствующих субъектов.

«На сегодняшний день я не слышал о таких прецедентах в Московской области, но вопрос требует контроля и в случае необходимости - урегулирования. Поэтому к 6 мая мы подготовим такой мониторинг», — заключил омбудсмен.

В ходе встречи с докладами выступили руководители общественных приемных уполномоченного из городских округов Красногорск, Дубна, Можайский, Электросталь, Королев, Жуковский и Раменский.

Обсуждались вопросы доставки грузов на территории России, транзита через Подмосковье и расчеты за вывоз и утилизацию ТБО, дополнительный перечь отраслей российской экономики в области производства непродовольственных товаров, наиболее пострадавших от коронавируса.

Поднимались вопросы о механизмах выдачи беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат сотрудникам, оплата больничных листов и сохранение рабочих мест. Обсуждалось взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления предпринимателям рекламных площадей на льготных условиях, а также взаимодействие с местными администрациями, контрольно-надзорными и правоохранительными органами.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.