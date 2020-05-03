РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. В Люберцах за сутки выявили 39 новых заразившихся коронавирусом, всего в округе 765 заболевших, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявлено 822 новых случая коронавируса.

«В Люберцах выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в округе 765 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки инфекцию выявили у пяти человек, всего там зафиксировано 143 случая Covid-2019. В Дзержинском выявили четырех зараженных за сутки, всего в муниципалитете 195 заболевших.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было 2290 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 1083 - из Москвы.

В Подмосковье с 1 мая рекомендуется носить маски в общественных местах для профилактики коронавируса, с 12 мая эта мера станет обязательной.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.