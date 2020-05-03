РИАМО - 3 мая. В Подмосковье 2 мая выявили 224 факта нарушения режима самоизоляции, в ходе рейдов патрулируются общественные пространства, проверяется наличие разрешения на передвижение на транспорте, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 2 мая в городских округах Мытищи (11), Реутов (девять), Балашиха (девять), Истра (девять), Красногорск (семь), Ивантеевка (семь). Всего за <…> день в ходе рейдов выявлено 179 физических лиц – нарушителей режима самоизоляции», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, ведется контроль за деятельностью объектов торговли и услуг, нарушающих временный запрет на работу. По итогам рейдов 2 мая 45 юридических лиц привлекут к административной ответственности.

В Подмосковье по 11 мая продлен режим самоизоляции, действуют цифровые пропуска для поездок на транспорте. Большинство предприятий также прекратили свою работу в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.