РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мая. МУ МВД России «Балашихинское» совместно с Общественным советом при МУ МВД объявили о приеме заявок для участия в городском этапе всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», фото готовых работ и заявки принимают до 12 мая, сообщается на странице МУ МВД России «Балашихинское» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем юных жителей Балашихи и Реутова в возрасте от 6 до 14 лет принять участие в городском этапе всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Предлагаем ребятам изготовить тематические поделки, посвященные работе сотрудников полиции. Материалы для изготовления любые: пластилин, гипс, текстиль, глина, картон, цветная бумага и другие», - говорится в сообщении.

Фото готовых работ (с разных ракурсов) с приложением заявки на участие в конкурсе (название работы, ФИО и возраст автора, контактный телефон) принимаются в срок до 12 мая 2020 года на адрес электронной почты: balashiha-uvd@yandex.ru.