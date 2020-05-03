РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Свыше 100 заявок на доставку продуктов и лекарств поступило волонтерам «Милосердия-Подольск» за апрель, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«За апрель месяц волонтерским движением «Милосердие-Подольск» было обработано 109 заявок по доставке продуктов и лекарств. 35 звонков поступило с просьбой о предоставлении наборов безвозмездно. Люди сообщают друг другу о бесплатной доставке продуктов и, следовательно, количество звонков увеличилось», - говорится в сообщении.

Волонтеры в состоянии оказать безвозмездную продуктовую помощь остро нуждающимся и только один раз в месяц.

«Многие звонят нам на горячую линию и рассказывают, что нет работы, нет еды, нет крова над головой. В связи с данной ситуацией рабочие дома переполнены. И отправить людей домой тоже проблематично. Всем очевидно, что происходящее в ближайшие дни и даже недели не закончится. Мы будем продолжать делать то, что в наших силах»,- заключается в материале.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

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- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

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- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.