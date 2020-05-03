РИАМО - 3 мая. В Москве и почти во всех городах Подмосковья индекс самоизоляции выше трех баллов, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12 часов, самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в столичном Зеленограде. По сравнению со 2 мая, на 0,1 балла сдал позиции город Московский, заняв второе место с индексом 3,7 балла. Также на втором месте с индексом 3,7 балла оказались Москва и подмосковные города Лобня, Красногорск, Люберцы, Дзержинский, Ивантеевка и Королев.

По сравнению со 2 мая, индекс самоизоляции в Москве вырос на 0,1 балла.

В Балашихе, Фрязине, Лыткарине, Щербинке и Одинцове индекс самоизоляции составил 3,6 балла. В Электростали, Жуковском, Подольске, Химках, Долгопрудном и Щелкове зарегистрировали индекс 3,5 балла.

От 3 от 3,4 балла зафиксировали индекс в городах Реутов, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Раменское, Домодедово, Чехов, Троицк, Солнечногорск, Клин, Дмитров, Сергиев Посад, Пушкино, Воскресенск, Коломна и Серпухов.

Ниже трех баллов индекс опустился только в Ступине, Наро-Фоминске, Егорьевске, Котельниках и Ногинске.

Индекс самоизоляции определяется «Яндексом» по количеству людей на улицах городов по шкале от одного до пяти. Чем выше индекс самоизоляции, тем больше людей соблюдают домашний режим, а, значит, вирусу сложнее распространяться.

В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.