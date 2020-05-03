РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Женщина, которая на автомобиле Lada врезалась в дерево в Подольске, была в алкогольном опьянении, в данном ДТП погиб один человек, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Подольске 2 мая в 2:30. Женщина на автомобиле Lada в районе поселка радиоцентр Романцево не справилась с управлением и въехала в дерево.

«Женщина 1984 года рождения. Она была в состоянии алкогольного опьянения», - сказала сотрудница.

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.