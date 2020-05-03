РИАМО - 3 мая. В Красногорске, Мытищах, Королеве, Балашихе и Люберцах за сутки выявили больше всего в Подмосковье новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе подтвердили 822 новых случая Covid-19. За весь период выявлено 14 136 случаев заражения, выздоровели 526 человек, умерли 111 пациентов.

В Красногорске за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса, в Мытищах – 63, в Королеве – 55, в Балашихе – 44 и Люберцах – 39.

В Одинцове зафиксировали 38 новых случаев заражения, в Пушкине – 37, Химках – 31, Воскресенске – 29, Подольске – 26, Истре – 20, Щелкове – 18, Орехово-Зуеве – 16, Солнечногорске – 14, в Долгопрудном, Ивантеевке, Клину, Раменском и Сергиевом Посаде – по 13, в Шатуре и Шаховской – по 12, в Домодедове и Наро-Фоминске – по 11, в Ленинском округе – 10.

В Лобне подтверждено девять новых заражений, в Жуковском, Луховицах, Реутове – по восемь, в Волоколамске – семь, в Дмитрове и Коломне – по шесть, в Богородском округе, Котельниках, Лыткарине, Серпухове, Фрязине и Электростали – по пять, в Дзержинском и Зарайске – по четыре, в Павловском Посаде – три, в Озерах, Рузе и Чехове – по два, в Кашире, Краснознаменске, Протвине и Электрогорске – по одному.

В медорганизациях Подмосковья также проходят лечение и наблюдаются пациенты из других регионов страны и из-за границы. В Московской области за весь период выявили 2290 случаев заражения у граждан, которые не проживают постоянно в Подмосковье и не зарегистрированы в регионе. 1083 человека из них – из Москвы.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.