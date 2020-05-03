РИАМО - 3 мая. В Московской области продолжают работы по увеличению количества коек для больных с коронавирусной инфекцией, в частности, строят два больших госпиталя – в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске и парке «Патриот» в Одинцовском округе, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье за все время выявили 14136 случаев коронавируса.

«Когда у нас были критические сложные дни в части госпитализации, у нас было 800 госпитализаций, 200 – выписывалось, то есть каждый день плюс 600, плюс 600, плюс 600, представляете? Эти койки раз - и их нет. Куда везти людей? Тогда мы <…> открыли «легкие стационары» и сейчас строим два больших госпиталя по 1,5 тысячи – это в «Крокусе» и в «Патриоте» для того, чтобы подстраховаться», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

На сегодняшний день в Московской области завершено перепрофилирование 19 больниц в инфекционные, а также несколько поликлиник принимают пациентов с легким течением болезни.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.