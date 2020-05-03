РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся выросло до 588, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 822 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 14136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 526 человек выписали домой из стационаров, 111 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 588 случая заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 2 мая, в городском округе было зафиксировано 544 случая заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.