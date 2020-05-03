РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мая. В городском округе Мытищи выявили еще 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в муниципалитете 630 заразившихся, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 822 случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировали 14 136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 526 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 630 заболевших», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи 2 мая составляло 567.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

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