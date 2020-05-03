РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 мая. В Домодедове за сутки выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших составляет 298 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 822 новых случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14 136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 526 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 298 (+11)», - говорится в сообщении.

По данным на 2 мая, в округе было зафиксировано 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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