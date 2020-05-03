РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мая. Шестьдесят девять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в подмосковном Красногорске за сутки, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
«В Подмосковье за сутки выявлено 822 новых случая заражения Covid-19. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 704», - говорится в сообщении.
По состоянию на 2 мая в горокруге насчитывалось 635 случаев заражения коронавирусом.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 526 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии