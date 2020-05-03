РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мая. Шестьдесят девять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в подмосковном Красногорске за сутки, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 822 новых случая заражения Covid-19. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 704», - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 мая в горокруге насчитывалось 635 случаев заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 526 человек.

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