РИАМО - 3 мая. Ученые выяснили, что нехватка витамина D увеличивает риск смерти от Covid-19, низкий уровень этого витамина наблюдается у пожилых, сообщает Газета.ru.

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии провели анализ уровня витамина D в 20 европейских государствах и выявили обратную зависимость между уровнем витамина и уровнем смертности от коронавирусной инфекции.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», —говорится в исследовании.

Также недостаток этого витамина есть у пожилых людей, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом.

Коронавирусная инфекция распространилась по всей планете из китайского города Ухань. На данный момент в мире насчитывается порядка 3,4 миллиона случаев заражения, из них более одного миллиона человек вылечились, а около 243 тысяч пациентов скончались.

В России зарегистрировано 134687 случаев инфицирования Covid-19, 1280 летальных исходов. Зафиксировано 16639 случаев выздоровления после коронавируса.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.