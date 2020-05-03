РИАМО – 3 мая. Самочувствие главы правительства РФ Михаила Мишустина нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону, сообщает в воскресенье ТАСС.

Ранее Мишустин сообщил о том, что заразился Covid-19. Его обязанности временно исполняет первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное», — сказал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

Беляков уточнил, что Мишустин работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.