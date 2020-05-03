РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 6 мая в прямом эфире местного радио обсудит вопросы проведения Дня Победы в условиях пандемии.

«В среду, 6 мая, в 18:10 отвечу на ваши вопросы в программе «Радио Люберецкого региона». В ее рамках обсудим празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вопросы можно задать по электронной почте radiolub@mail.ru или по телефону прямого эфира: 8(495) 554-55-72.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>